Halsema brengt dreigende uitzetting Amsterdamse zussen onder aandacht staatssecretaris

In de gemeenteraad liet burgemeester Halsema vanmiddag weten contact te hebben gehad met de staatssecretaris over de zaak van twee Amsterdamse zussen die mogelijk naar Marokko worden uitgezet. Halsema noemde de zussen in de vergadering 'een voorbeeld voor alle Amsterdammers'.

De twee zussen spraken vanmiddag de raadscommissie Algemene Zaken toe over hun huidige situatie. Meerdere raadsleden roemden hen voor het doen van hun verhaal. "Leven als ongedocumenteerde betekent voor mij leven van onrust, terwijl ik mij een rasechte Amsterdammer voel", vertelde een geëmotioneerde Najoua Sabbar. Leven uit twee koffers De moeder van de zussen is twintig jaar geleden uit angst voor haar ex-man gevlucht naar Nederland en kwam daardoor in de illegaliteit terecht. Sindsdien leven de zussen ongedocumenteerd in Amsterdam. Najoua vertelt over hun woonsituatie in de stad. "Ik ben voor woonruimte altijd afhankelijk geweest van andere mensen. We hebben tien jaar lang voor een vreselijk hoge huurprijs in een illegale woning gezeten. Er zat schimmel tot hoog op de muren. Mijn zus heeft hier zware astma aan overgehouden. Mijn zus en ik leven nog steeds uit twee koffers", vertelde ze. 'Wat kunt u voor ons doen?' Sofia startte haar eigen stichting - Juf Soof - waarmee ze onder andere kansarme jongeren probeert te helpen en Najoua staat vrouwen zonder verblijfsvergunning bij. Een goede voorbereiding op haar toekomstige droombaan: "Al vanaf groep 8 droom ik ervan om advocaat te worden." Afgelopen februari oordeelde de rechter dat Sofia en Najoua in Nederland mogen blijven, maar de Immigratie- en Naturalisatiedienst ging tegen de beslissing in beroep en dus blijft de onzekerheid. "Wat kunt u voor ons doen?", vroegen de zussen aan de burgemeester.

Quote "Wij kunnen ons hier wel tegen keren door ons hier publiekelijk over uit te spreken" BURGEMEESTER HALSEMA

Halsema vertelde geraakt te zijn door hun verhaal. "Jullie zijn een voorbeeld voor alle Amsterdammers. Wij kunnen ons hier wel tegen keren door ons hier publiekelijk over uit te spreken", stelde de burgemeester. "Ik heb ook contact gezocht met de staatssecretaris', voegde Halsema daar aan toe. Ze zei het te betreuren dat de zogeheten discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris om uitzonderingen te maken in uitzonderlijke gevallen, sinds 2019 niet meer bestaat. "We hebben dat ventiel eigenlijk wel hard nodig", zei Halsema daarover. De landelijke politiek moet uiteindelijk besluiten of ze tegen de beslissing van de IND om hoger beroep aan te tekenen ingaan, benadrukte Halsema. AT5 sprak de zussen uitgebreid over hun situatie:

AT5