Ajax verliest in eigen huis van AS Roma (1-2)

Ajax moet volgende week flink aan de bak tegen AS Roma willen ze de halve finale van de Europa League bereiken. De Amsterdammers verloren in de Johan Cruijff Arena met 1-2 van de Italianen, Tadic eiste een hoofdrol op door een penalty te missen.

De wedstrijd ging op-en-neer in de openingsfase. Ajax zette hoog druk en de Romeinen loerden op de counter. Dat lukte ze na een paar minuten spelen. Džeko, de spits van Roma, dook op aan de linkerkant van het veld en gaf een scherpe voorzet op Pellegrini, maar die kreeg zijn voet niet tegen de bal. Gravenberch kreeg even later een schietkans vanaf de zestien meter, maar die werd gestopt door keeper Pau López. Džeko kreeg even later zelf een grote kans, hij probeerde Scherpen te verrassen in de verre hoek, maar hij schoot voorlangs.

Geen Stekelenburg

Bij Ajax ontbrak Maarten Stekelenburg. Hij raakte geblesseerd in de warming up voor de competitiewedstrijd tegen Heerenveen van afgelopen weekend en was niet op tijd hersteld. Kjell Scherpen moest de doelman zondag last minute vervangen, nu had de in 2019 van FC Emmen overgekomen keeper iets langer de tijd om zich voor te bereiden op de wedstrijd. De Drent werd voor het eerst aan het werk gezet toen verdediger Cristante van twintig meter op goal schoot. De bal vloog richting de rechter kruising, maar de Ajaxdoelman redde knap.