Onderwijsinspectie onderzoekt 'geestelijke mishandeling' 6-jarige leerling Amstelveen

Vader Oleg Banachek luidt bij NH Nieuws en bij de onderwijsinspectie de noodklok. Hij heeft meerdere keren tevergeefs geprobeerd met de school in gesprek te gaan over de behandeling van hun zoontje uit groep 3.

Verschillende leerkrachten van de school zouden het kind op verbaal agressieve wijze hebben geprobeerd te corrigeren in de klas, als hij niet wilde luisteren. De ouders spreken in hun klacht bij de onderwijsinspectie over 'verbale agressie' en 'geestelijke mishandeling'.

Geluidsfragmenten

Op geluidsfragmenten, die in het bezit zijn van NH Nieuws, is dat te horen. Een docente schreeuwt tegen de jongen dat hij de klas uit moet als hij niet luistert of lastig gedrag vertoont.

In een ander fragment is te horen hoe leerkrachten onderling praten over het kind. Ze zeggen dat ze hem niet willen helpen op momenten dat het nodig is en dat de school voor hem niet passend is. Door hem op deze manier te behandelen hopen ze een dossier op te bouwen, zo is te horen in een geluidsfragment.

Hoe de opnames tussen september en december vorig jaar tot stand zijn gekomen, wil vader Banachek pas op een later moment vertellen. Voorlopig wil hij alleen kwijt dat er vooraf juridisch advies bij het Openbaar Ministerie is ingewonnen en dat hij na meerdere gesprekken met de schooldirectie geen andere mogelijkheid zag dan het maken van opnames. Volgens de familie zijn op een gegeven moment zelfs hun e-mails richting de school geblokkeerd.

Geen diagnose

De ouders verwijten de leerkrachten buitensporig optreden en dat ze niet in staat zijn om goed om te gaan met jonge kinderen die 'extra aandacht nodig hebben'. Oleg Banachek erkent dat zijn zoontje lastig kan zijn.

"Klopt, maar onze zoon is onderzocht en er is geen diagnose vastgesteld dat hij aan de medicatie moet of speciaal onderwijs nodig heeft. Wat hij wel nodig heeft, is iets passends", zegt Banachek."Af en toe bijvoorbeeld een hoofdtelefoon op in de klas of extra ondersteuning. Dat is iets wat de school zou moeten bieden."