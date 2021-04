Ten Hag mild voor Scherpen: "Hij zal hiervan leren op weg naar de top"

Ajax heeft zichzelf een bijzonder slechte dienst bewezen in het eerste duel in de kwartfinales van de Europa League met AS Roma. De Amsterdammers verloren in de Johan Cruijff Arena met 1-2 van de Italianen, Tadic eiste een hoofdrol op door een penalty te missen.

Ondanks de nederlaag van de Amsterdammers is de trainer optimistisch."Ik denk dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld", vertelt Ten Hag. "Het is dan ook heel zuur dat je de de 2-1 moet incasseren." Ten Hag weet dat de uitgangspositie slecht zal zijn in de return tegen Rome. "Maar we zullen ervoor gaan", zegt Ten Hag."En nu moeten we ons focussen op RKC Waalwijk dat is ook belangrijk."

Veel kansen

"We hebben vijf, zes grote kansen gehad, daar moet minimaal de helft van in. Volgende week moeten we zowel defensief als offensief scherper zijn", zegt Davy Klaassen na de wedstrijd. "En dan krijg je twee van die klote goals tegen." Ten Hag is duidelijk over zijn tactiek voor volgende week. "Ik denk dat we niet zo veel anders hoeven te doen. We hebben kansen afgedwongen. Dan moet je het geluk aan je zijde hebben en zelf geen fouten maken."

Blunder Scherpen

"Die lange is mentaal zeer sterk. Hij is nuchter en zal hiervan leren op weg naar de top", reageerde Ajax-trainer Erik ten Hag op de blunder van zijn doelman Kjell Scherpen tegen AS Roma. "Natuurlijk is dat geen leuk moment voor Scherpen, maar hij is een sterke jongen", Aldus Klaassen.

Ajax reist volgende week af naar Rome met in het achterhoofd dat er minimaal twee keer gescoord moet worden.