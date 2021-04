Asfalteerwerkzamheden Overtoom uitgesteld vanwege het weer

Het asfalt van de rijbanen op de Overtoom wordt vernieuwd. De weg is een belangrijke verkeersader door de stad en dat is te zien aan het wegdek. De werkzaamheden zouden vorige week van start gegaan maar zijn vanwege het weer uitgesteld.

''Het asfalt wat er nu ligt is versleten'', legt omgevingsmanager Chris Seinen uit in het AT5-programma Het Verkeer. ''Daarom gaat de bovenste laag vervangen worden zodat er weer veilig en comfortabel gereden kan worden.'' Voorbijgangers die we spreken begrijpen dat de Overtoom aangepakt moeten worden maar zien wel op tegen de afsluiting. ''Zoals het er nu bij ligt mag er wel wat aan gebeuren'', vertelt een man op de scooter. ''Maar het is wel vervelend want ik kom hier vaak langs voor mijn werk dus dat wordt omrijden'', voegt hij er aan toe.