Stad NL V MMA-vechter Yousri Belgaroui strijdt tegen lachgas: "Ik heb kinderen gezien die verlamd zijn geraakt"

Kickbokser en recent ook MMA-vechter Yousri Belgaroui (28) uit Noord wil jongeren behoeden voor de gevolgen van het gebruik van lachgas. Waarom hij dat doet vertelt hij aan Najim el Yarchouhi van het AT5-programma Wij Zijn Amsterdam. En Najim voelde ook even hoe het is om met Yoursi in de ring te staan.

Als je teveel lachgas gebruikt kan het slecht met je aflopen. Je kunt er zelfs verlamd van raken. Om dat bespreekbaar te maken, werken de GGD en Jellinek samen met bureau Isaac Bullock en Glory-kickbokser en MMA-vechter Yousri Belgaroui. Yousri ging op onderzoek uit naar het gebruik van lachgas en roept jongeren op zijn social media op om open te zijn en het gesprek met elkaar aan te gaan.

Lachgas werd vroeger als narcosemiddel gebruikt. Tegenwoordig wordt het in ziekenhuizen en tandartspraktijken ingezet als pijnstiller, en zit het als drijfgas in slagroomspuiten. Ook is het populair onder jongeren als drug, mede omdat het middel gemakkelijk en legaal verkrijgbaar is. Risico’s van het gebruik van lachgas Lachgas heeft een onschuldig imago, maar er zijn wel degelijk risico’s verbonden aan het gebruik ervan. De korte-termijn-effecten als zuurstoftekort en bevriezing zijn al langer bekend. Met de opkomst van grote tanks met liters lachgas komen ook de gevolgen op de langere termijn naar voren. Frequent of veel gebruik kan verlammingsverschijnselen en zelfs dwarslaesies tot gevolg hebben. Ook zijn er jongeren die hun eigen gebruik niet meer in de hand hebben, waarbij verslaving een serieuze rol lijkt te spelen.

Quote "Ik heb zoveel jongeren en kinderen gezien die letterlijk verlamd zijn geraakt” Yousri Belgaroui - kickbokser

Yousri gebruikte het zelf ook flink toen hij jonger was. “Er zijn heel veel jongeren, waaronder ik voor ik hier aan mee deed, die niet echt door had wat de schade hiervan is. Ik heb zoveel jongeren en kinderen gezien die letterlijk verlamd zijn geraakt” Op een post op Instagram van Yousri over dit onderwerp kwamen duizenden reacties van jongeren. Soms ook met hulpvragen die hij bijvoorbeeld dan kan doorverwijzen worden naar Jellinek. Mensen van de afkickkliniek monitoren ook de reacties en geven advies of geven antwoord op de vragen.

Quote “Mijn einddoel is de UFC en daar kampioen worden" YOUSRI BELGAROUI - KICKBOKSER

Van kickboksen naar MMA Naast zijn rol om jongeren te waarschuwen voor lachgas is Yousri natuurlijk ook kickbokser. Na 33 partijen als professioneel kickbokser heeft hij besloten de ring in te gaan bij Mixed Martial Arts (MMA). “Ik ging het gewoon doen omdat het zo populair is geworden, ik kreeg de mogelijkheid om mee te trainen. Ik raakte eigenlijk gelijk verliefd.” MMA is een vechtsport waarbij verschillende technieken gecombineerd mogen worden. De ene vechter kan gespecialiseerd zijn in het worstelen en de ander neemt de specialiteiten van het kickboksen mee. Het bijzondere is dat je bij deze sport ook mag aanvallen als je tegenstander op de grond ligt. Het gevecht stopt pas als de tijd voorbij is of de scheidsrechter er een eind aan maakt.

Ambitie “Mijn einddoel is de UFC (de grootste MMA-organisatie ter wereld) en daar kampioen worden. Nu moet ik ervoor zorgen dat ik als vechter wereldwijd bekend wordt.” Naast MMA heeft Yousri ook nog een contract bij Glory dus wie weet zien we hem ook nog snel vechten in een kickbokspartij.

Wil je meer weten over het gebruik van lachgas. Hier kun je meer informatie vinden.