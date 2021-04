Konvooi onder begeleiding van politiehelikopter door Osdorp na Marengo-zitting

Zeker een verdachte uit het Marengo-proces, mogelijk Ridouan Taghi, is rond 20.00 uur onder begeleiding van een politiehelikopter in een konvooi met gepantserde auto's bij rechtbank de Bunker vertrokken.

De stoet ging niet onopgemerkt voorbij: de auto's van politie en justitie hadden hun zwaailichten en sirenes aan en het type politiehelikopter maakt relatief veel geluid. Een bewoner van Meer en Vaart filmde hoe de stoet over de trambaan de Cornelis Lelylaan reed.

Veiligheidsmaatregelen

Het Marengo-proces gaat, mede vanwege de aanwezigheid van Taghi, gepaard met een groot aantal veiligheidsmaatregelen. Vandaag was al de derde zittingsdag. Ook op eerdere zittingsdagen werden meerdere verdachten op dit soort manieren vervoerd.

Mogelijk was de stoet vanavond op weg naar een plek waar Taghi in een helikopter gezet zou worden. Ongeveer drie weken geleden landde er in het Westelijk Havengebied een politiehelikopter, zo was op videosite Dumpert te zien.

Aanslag afslaan

De verdachten worden vervoerd door het Bijzonder Ondersteuningsteam (BOT) van justitie. Het BOT wordt tijdens dit proces onder meer ondersteund door de Dienst Speciale Interventies (DSI) van de politie. "Wij zijn heel goed in het vervoer, dat is ons specialisme. En de DSI is heel goed in een aanslag afslaan of in grof geweld", vertelde een lid van het BOT vorig jaar in de militaire podcast Scherpschutters.

Het BOT oefende eerder dit jaar ook al met het vervoer van verdachten via een politiehelikopter.