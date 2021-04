Stad NL V Jeugdpsychiatrie in problemen door coronacrisis: "We zitten al weken in code grijs"

Door de coronacrisis ontstaan niet alleen problemen in de medische zorg. Ook de jeugdpsychiatrie kraakt in zijn voegen.

Zo ook bij Levvel, dat bij het Amsterdam UMC locatie AMC zit. De instelling komt zelfs bedden te kort voor de acute zorg als kinderen zichzelf al iets hebben aangedaan of die vanwege een eetstoornis in het ziekenhuis zijn beland. "Maar het is het geheel", zegt geneesheer-directeur Chaim Huijser. "Want er zit een hele groep jongeren die zit te wachten. En die wachttijden lopen enorm op." Dat kan zelfs tot een halfjaar zijn. Huijser: "We zitten al weken in code grijs zou ik zeggen, waarin we heel dicht tegen code zwart aan zitten."

Quote "We hebben ruim vijftig procent meer aanmeldingen. Dat duurt al maanden lang" Nico Beuk, directeur behandelzaken bij Arkin

Ook de bij therapeuten van Arkin is het sinds de coronacrisis alle hens aan dek. "We hebben ruim vijftig procent meer aanmeldingen. Dat is al maanden aan de gang", zegt Nico Beuk, directeur behandelzaken bij Arkin. De hele keten loopt dus vast met alle gevolgen op de lange en de korte termijn. Deze week spreken de gemeentes, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de zorg voor de jeugd en ook met de handen in het haar zitten, samen met de jeugdpsychiaters in Den Haag met het Ministerie van Volksgezondheid.

Quote "We hebben geen tijd om er heel veel vergaderingen over te hebben" Chaim Huijser, geneesheer-directeur LEVVEL

"Er moet nu gewoon snel uitbreiding komen aan capaciteit", vindt Huijser. "Vervolgens kan er nagedacht worden over hoe het zover gekomen is en wat we er vervolgens allemaal mee moeten. Maar we hebben nu geen tijd om daar heel veel vergaderingen over te hebben."

Reactie gemeente Een woordvoerder van wethouder Simone Kukenheim (Jeugdzorg) erkent dat de druk op de gehele jeugd-GGZ heel groot is. "Dit komt met name doordat bestaande problemen van jeugdigen verergeren door de corona maatregelen. Onder andere het gebrek aan structuur en andere activiteiten zoals dagbesteding, bezorgdheid over schoolresultaten en financiën, gebrek aan sociale contacten met leeftijdgenoten en oplopende spanningen in het gezin." De gemeente heeft meer geld uitgetrokken om extra personeel te werven. Ook heeft de gemeente geregeld dat er op een afdeling van het Amsterdam UMC 4 à 5 logeer- en 5 à 10 dagopvang-mogelijkheden zijn. "Op deze locatie is er hulp van sociotherapeuten beschikbaar om weer verder te kunnen thuis. Zo kan het gezin ook op adem komen. Dit ontlast de acute keten enorm." De gemeente vindt daarnaast dat het ministerie van Ministerie van Volksgezondheid meer geld moet vrijmaken voor jeugdhulp.

Heb jij hulp nodig?

Heb jij vragen over zelfmoord of heb je hulp nodig? Praten of chatten kan (anoniem) via 113.nl, bel 113 of gratis met 0800-0113.