DENK wil ontheffing avondklok voor vrijwilligers moskee tijdens Ramadan

Als het aan DENK ligt, kunnen moskeeën straks voor hun vrijwilligers een ontheffing aanvragen voor de avondklok. Hierdoor kunnen de vrijwilligers over straat na de avondklok en zo in de moskee online diensten verzorgen.

In de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is dat al mogelijk. De ontheffing geldt niet voor bezoekers, zij moeten de diensten vanuit huis volgen.

DENK-raadslid Sheher Khan wil dat het stadsbestuur ook voor ontheffingen voor moskeevrijwilligers zorgt en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld. "Is het college bekend met dit besluit? Deelt het college het standpunt dat een dergelijke ontheffing kan bijdragen aan een betere organisatie en facilitering van de gebedsdiensten?", vraagt Khan.

De Ramadan zou maandag al van start kunnen gaan. Khan vraagt of het stadsbestuur bereid is om de ontheffing mogelijk te maken en zo ja, of het stadsbestuur dat zo spoedig mogelijk onder de aandacht van de moskeeën in de stad te brengen.