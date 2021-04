Klant beroofd bij overval op KFC in West

De KFC aan de Admiraal Helfrichstraat in West is vanavond overvallen. Een klant werd daarbij beroofd en het personeel bedreigd.

De politie werd rond 21.15 uur gealarmeerd over de overval. Twee mannen drongen de zaak binnen en bedreigden het aanwezige personeel. Een klant werd door de mannen beroofd. Volgens een getuige gaat het om een portemonnee.

De politie is op zoek naar twee verdachten en heeft een signalement vrijgegeven. De ene verdachte is 1.70 tot 1.80 meter lang en droeg een zwarte jas, een lichtblauw mondkapje en een zwarte joggingsbroek met twee strepen. De ander is zo'n 1.60 tot 1.70 meter lang en droeg een zwarte jas van het merk The North Face, een grijze pet en een donkere broek.