Coronaprotesten in Amstelveen en op Museumplein

Op Stadsplein in Amstelveen en, net als elke zondag, op het Museumplein hebben vanmiddag e nkele honderden mensen zich verzameld die demonstreren tegen de coronamaatregelen.

Eigenlijk was de demonstratie vandaag op het Museumplein, maar Michel Reijinga intiatiefnemer van de demonstratie koos ervoor om vandaag al te verplaatsen naar Amstelveen. "Omdat er 305 mensen een gebiedsverbod hebben gekregen en we doen het samen. Dus als die mensen vandaag die niet naar het Museumplein mogen komen, dan moet je dit soort oplossingen creëren” zegt Michel Reijinga intiatiefnemer van de demonstratie. De locatie van de demonstratie van aankomende zondag is nog een verassing, volgens Reijinga.

Net als vorige week zijn de protesten een stuk rustiger dan veel eerdere zondagen. Twee weken geleden werden er nog 334 demonstranten aangehouden op het Museumplein. Daarvan hebben er 305 een gebiedsverbod gekregen.

Drie aanhoudingen

Er werden twee mensen aangehouden op het Museumplein. Omdat ze een gebiedsverbod hadden voor het Museumplein. De politie laat weten dat het om een 70-jarige vrouw en een 41-jarige vrouw gaat. Een andere betoger werd aangehouden op Van Baerlestraat. Bij de demonstratie in Amstelveen is niemand aangehouden. De betogers liepen vanaf het stadsplein richting omliggende wijken. Daar werden ze ingesloten door de politie. "De situatie is daar weer onder controle", vertelt een politie woordvoerder.

Nieuwe grasmat

Het Museumplein krijgt binnenkort een nieuwe grasmat. Vanaf 20 april wordt het veld volledig afgezet en kan het zeker tot in juni niet meer worden betreden – ook niet door demonstranten. Sommige demonstranten zeggen tegen AT5 dat zij denken dat de renovatie wordt uitgevoerd om de demonstraties op het plein te stoppen.