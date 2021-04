Ten Hag heeft verder geen verrassingen in petto, behalve misschien dat Brain Brobbey niet bij de selectie zit. "Brobbey heeft een ijsbeentje gehad en dat was tekort om er vandaag bij te zijn", vertelt Ten Hag aan ESPN. David Neres keert weer terug op de bank door de rentree van de in Europa niet inzetbare Sébastien Haller. Ook Zakaria Labyad en Perr Schuurs ontbreken in de wedstrijdselectie.

Afgelopen donderdag maakte Scherpen een grote fout. Hij leek de vrije trap waaruit de goal kwam eenvoudig te kunnen keren, maar liet de bal door zijn handen glippen. "Die lange is mentaal zeer sterk. Hij is nuchter en zal hiervan leren op weg naar de top", reageerde Ajax-trainer Erik ten Hag op de blunder van zijn doelman tegen AS Roma.

Opstelling Ajax: Scherpen; Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico; Álvarez, Gravenberch, Klaassen, Antony, Haller, Tadic.