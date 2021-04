GGD wil dat Amsterdammers zich meer laten testen: "Ze denken dat het wel meevalt"

Te weinig Amsterdammers laten zich testen op het coronavirus. Daarom is de GGD een campagne gestart om de testbereidheid in de stad omhoog te krijgen. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat het verkeerd inschatten van de risico's, angst voor pijn en wantrouwen richting de overheid de belangrijkste redenen zijn voor mensen om zich niet te laten testen.

In de campagne vertellen onder meer een hartchirurg, een jongerenwerker en een predikant waarom het zo belangrijk is om je te laten testen. De filmpjes zijn te zien op tv en sociale media. Ook hangen er overal in de stad posters. Volgens GGD-arts Nicky Renna is de campagne hard nodig. "Mensen denken vaak dat hun klachten wel meevallen. Maar ook bij milde klachten zoals verkoudheid kun je gewoon corona hebben."

De predikant die in de campagne is Oswald Hart, voorganger van De Rots in Zuid-Oost. Uit cijfers van de GGD blijkt dat de testbereidheid in zijn stadsdeel het laagst is. Hart: "Misschien ligt dat aan een stukje voorlichting."

Hart zei meteen ja toen hij voor de campagne werd gevraagd. "Ik vind het belangrijk dat mensen zich laten testen zodat het aantal besmettingen omlaag kan gaan. En mensen weer een vrij leven kunnen leven." In de campagne haalt Hart de bijbel erbij: "Daarin staat 'heb uw naasten lief'. En dat is echt je naasten liefhebben. Door je te laten testen."

Misschien dat de drempel voor mensen lager wordt nu er ook zelftests te koop zijn. Maar dat is volgens GGD-arts Renna niet de oplossing. "Als je klachten hebt moet je geen zelftest gebruiken. Die is niet geschikt. We zijn bang dat we de grip op de pandemie verliezen. Zelftesten worden niet gemeld bij de GGD waardoor we geen bron- en contactonderzoek kunnen opstarten. Dan raken we het overzicht kwijt, en kunnen we de mensen niet helpen. Dus ga gewoon naar een GGD-teststraat."

De campagne van de GGD Amsterdam loopt tot 10 mei.