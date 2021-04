Kabinet: geen versoepelingen tot zeker 28 april

De komende twee weken komen er nog geen versoepelingen in de coronamaatregelen. Pas vanaf 28 april kunnen de eerste versoepelingen worden doorgevoerd. Dat heeft het kabinet vandaag afgesproken in het Catshuis.

Dat meldt NOS.

Volgens viroloog van het Amsterdam UMC en lid van het Outbreak Management Team (OMT) Menno de Jong waren de versoepelingen ambitieus. "Versoepelen vlak voor een piek of er net na heeft nadelige effecten op het aantal infecties en dus later ook op de ziekenhuisopnames. In dat licht beschouwend, is vandaag niet de beste tijd om te versoepelen." Hij vervolgt: ''Het gaat om de timing van versoepelen. Als je dat voor een piek doet, dan vertraag je de piek en verhoog je hem potentieel.''

In de ziekenhuizen staat, nu er weer steeds meer coronapatiënten worden opgenomen, de reguliere zorg weer onder druk. ''Het slechte nieuws is dat we in de ziekenhuizen de piek nog niet bereikt hebben. We zien een toename op de gewone afdelingen, maar zeker op de ic."

Op 28 april hoopt het kabinet alsnog de eerste stappen te zetten richting een "meer normale zomer". Mogelijke versoepelingen die dan op tafel liggen, zijn de opening van terrassen en de opheffing van de avondklok. Ook wordt nagedacht over het deels openen van het hoger onderwijs en verder openstellen van winkels. Ook zou de bezoekersregeling mogelijk verruimd worden.

Komende dinsdag geven premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie over hoe het precies verdergaat.