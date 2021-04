OLVG-bestuurder steunt Halsema in oproep voor heropenen van terrassen

Dat schrijft de ziekenhuisbestuurder op Twitter. "We denken dat versoepelen contrair staat op lockdown regels in belang van belasting zorg. Maar eens met BM-ers dat beheerste openstelling van buitenruimten juist kan helpen om besmettingen te voorkomen, omdat zo ongeregelde samenkomsten tegen worden gegaan."

Ook D66-fractievoorzitter en kroegeigenaar Reinier van Dantzig schaart zich achter de oproep van de burgemeesters. Hij vreest dat het straks met mooi weer een "puinhoop" wordt in de stad. "Burgemeesters snappen wat er nodig is om de stad leefbaar en veilig te houden, dan moet je daar ook naar luisteren. Het wordt straks mooi weer, Koningsdag etc, dus een puinhoop in de stad", zo twittert hij.

"Handhaving onhaalbaar"

Halsema en haar collega's uit Den Haag, Rotterdam en Utrecht deden gisteravond een "dringend" verzoek aan het kabinet om de buitenruimten, inclusief de terrassen, te heropenen. Ze vrezen dat handhaving onhaalbaar wordt en dat "het lokale gezag ongewild tegenover zijn eigen inwoners" komt te staan. Ze deden het verzoek nadat het kabinet kenbaar had gemaakt dat het de voorgenomen versoepelingen met een week uitstelt tot 28 april.

Dat niet iedereen het in de zorg eens is mag duidelijk zijn. Afgelopen donderdag was de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) stomverbaasd over de plannen om op 21 april te versoepelen. Viroloog van het Amsterdam UMC en lid van het Outbreak Management Team (OMT) Menno de Jong noemde de versoepelingen bij AT5 eerder ambitieus.