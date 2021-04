De eikenprocessierups komt er weer aan, gemeente wil beestjes 'preventief aanpakken'

Volgens het Kenniscentrum Eikenprocessierups zijn de eerste rupsen uit hun ei gekropen. Door het mooie weer van eind maart is dat eerder dan normaal. De gemeente probeert het probleem voor te zijn door de beestjes preventief aan te pakken.

De processierups heeft brandharen en als je daarmee in contact komt dan kan dat zorgen voor jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen en luchtwegen. De rups heeft nog geen brandharen als hij uit het ei kruipt, maar ontwikkelen zich in de weken daarna.

Wegzuigen

"In gebieden waar altijd een hoge plaagdruk is, worden aaltjes die de rups van binnenuit doden op de bomen gespoten", laat een woordvoerder van de gemeente weten. "Als de rupsen gegroeid zijn, volgt het bespuiten van de bladeren met een biologisch bacteriepreparaat. De rupsen die de bladeren eten, gaan daarvan dood."

Als de rupsen rond eind mei hun brandharen krijgen, begint de gemeente met het wegzuigen en handmatig verwijderen van nesten. "Dit gaat door tot alle nesten zijn verwijderd, ook als de rupsen al zijn ontpopt tot vlinder." De lege nesten met achtergebleven haren kunnen namelijk tot wel acht jaar schadelijk blijven.

Natuurlijke vijanden

De gemeente wil de preventieve bestrijding ten opzichte van dit jaar in de komende vijf jaar met 50% verminderen. De preventieve aanpak kan namelijk schadelijk zijn voor bedreigde of beschermde vlindersoorten. Een natuurlijke aanpak is de toekomst voor de preventieve bestrijding.

"Door de biodiversiteit te vergroten blijft de plaagdruk beter in balans. Het uitgangspunt is om natuurlijke vijanden van plaagsoorten aan te trekken. Dit doen we door zo veel mogelijk nestkasten voor vogels en vleermuizen op te hangen."