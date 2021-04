Omstander bijt agent in hand bij aanhouding van winkeldief in het centrum

Een 33-jarige man heeft zaterdagmiddag een agent in haar hand gebeten tijdens de aanhouding van een winkeldief in een supermarkt aan de Weteringschans. Ze doet aangifte van poging tot zware mishandeling.

De politie kreeg rond 14.30 uur een melding van een winkeldiefstal aan de Weteringschans. Agenten hielden ter plaatse daarvoor een man aan. Tijdens de aanhouding bemoeide vervolgens een omstander zich met de aanhouding, aldus de politie.

Agenten vorderden de omstander om weg te gaan, maar hij zou dit hebben geweigerd. Toen de agenten hem aanhielden voor het niet opvolgen van een bevel, beet hij de agent in haar hand. Ze is na het incident behandeld in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Volgens de politie kan ze voorlopig een deel van haar werkzaamheden niet uitvoeren. De vrouw heeft aangifte gedaan tegen de man.