Deel zakelijke toerist zal niet terugkeren na corona

Hoewel toeristen en families alweer redelijk snel het vliegtuig zullen pakken, laten zakelijke toeristen nog even op zich wachten, verwacht consultancybureau McKinsey. Een deel van de zakelijke toeristen zal helemaal niet meer terugkomen, stellen ze. Het is de zoveelste bevestiging van het ongunstige vooruitzicht voor de toerismesector.

Zakelijk toerisme zal zich niet volledig herstellen, volgens McKinsey. Het thuis- en flexwerken is voor een deel van de zakelijke toerist namelijk een blijvertje. In het onderzoek wordt gesteld dat pas in 2024 maximaal 80 procent van de pre-corona zakelijke toeristen zijn weg in het vliegtuig terug heeft gevonden.

Het is niet waarschijnlijk dat het zakelijk toerisme zich ooit volledig herstelt van de coronacrisis. Ook na de economische crisis in 2008 is een deel van de zakelijke toerist nooit helemaal teruggekomen. Dat heeft grote gevolgen voor de ondernemers in de stad, die zich richten op zakelijke toeristen.

'Zakelijke toerist heeft veel voordelen'

Amsterdam wil juist de komende jaren op de zakelijke toerist in gaan spelen. Met het aantrekken van zakelijke congressen moet de stad de omslag van budgettoerisme naar congresstad maken.

De zakelijke toerist heeft volgens de gemeente veel voordelen ten opzichte van de budgettoerist. "Congressen vinden meestal plaats buiten het hoogseizoen en de bestedingen van de congresbezoekers aan horeca en cultuur zijn hoog. Ook verblijven bezoekers niet alleen in het centrum, maar verspreid over de stad."

Hogere ticketprijs

Wat de budgettoerist wellicht kan ontmoedigen, is de hogere vliegticketprijs die McKinsey óók verwacht. Vliegtuigmaatschappijen hebben grote verliezen geleden het afgelopen jaar, en zullen die kosten de komende jaren terug moeten gaan verdienen. Er wordt in ieder geval de komende tien jaar een drie procent stijging verwacht, maar op de korte termijn zal de stijging nog hoger zijn.