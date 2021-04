Voor het eerst sinds 14 jaar staat Ajax weer in ranglijst meest waardevolle club

Ondanks de verliezen die clubs wereldwijd hebben gemaakt door het gebrek aan publiek bij wedstrijden, heeft de top 20 samen toch 30 procent meer waarde dan twee jaar geleden.

De clubs hebben de stijging in hun waarde vooral te danken aan riante sponsordeals. Social media is hierin een belangrijke pijler volgens het zakentijdschrift. Veel volgers op social media maakt dat een club een aantrekkelijke investering is voor beleggers. Bovendien zien clubs met de meeste volgers dat ook terug in hun sponsorinkomsten, stelt Forbes.

Extern geld

De ranglijst wordt sinds kort elke twee jaar samengesteld, daarvoor elk jaar. Dit jaar voert FC Barcelona de lijst voor de eerste keer aan met een geschatte waarde van 4,76 miljard dollar. De eerste plek werd de voorgaande jaren continue afgewisseld tussen Real Madrid en Manchester United.

De club die zijn waarde de laatste twee jaar het meest zag stijgen, is het Franse Paris Saint Germaint met 129 procent. De club met relatief de meeste schulden is het Engelse Tottenham Hotspur, die 39 procent van zijn waarde te danken heeft aan 'extern' geld. Ajax is voor 11 procent afhankelijk van extern geld.