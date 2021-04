Achtergrond NL V Ramadan tijdens corona: "We gaan veel facetimen met familie tijdens het eten"

De Ramadan is begonnen, voor de tweede keer in coronatijd. In tegenstelling tot vorig jaar mogen moslims dit keer wél naar de moskee komen, onder strikte veiligheidsregels. Maar veel Amsterdamse moslims vinden Ramadan tijdens de coronaperiode toch heel lastig.

"Gelukkig zijn er dit jaar versoepelingen", zegt Mohamed El Fakiri, voorzitter van de Raad van Marokkaanse Moskeeën Noord-Holland, de RVMM. "Dat is een groot verschil, maar er mogen maar een beperkt aantal bezoekers in de moskeeën. Dat is voor veel mensen wel moeilijk." "Dat ik niet naar de moskee kan, dat vind ik wel erg", vertelt een moeder op Plein '40-'45. "Online meedoen met een gebed is toch anders", zegt ze. Verder maakt het haar niet zoveel uit, maar anderen juist weer wél. "Dat we niet samen kunnen eten vind ik lastig", stelt een groenteboer verderop. Een oplossing heeft hij niet. Een paar meisjes verderop weten het wel. "We gaan gewoon veel facetimen en bellen met familie tijdens het eten."

Quote "Hou je aan de maatregelen tijdens de Ramadan. Het is nu een race tussen de vaccins en het virus" frank Bloemers, traumachirurg / regionaal overleg acute zorg

Frank Bloemers - AT5

Na afgelopen kerstmis steeg het aantal IC-opnames in de ziekenhuizen van regio Noord-Holland en Flevoland met maar liefst 10 procent. Op de Covid-afdelingen was dat bijna 20 procent. Traumachirurg Frank Bloemers van het ROAZ, het Regionaal Overleg Acute Zorgketen: "De komende weken zijn spannend voor ons. We lopen echt op ons tandvlees. Ik hoop dat mensen zich zoveel mogelijk aan de maatregelen houden. Ik weet hoe moeilijk dat is. En laat je bij iedere twijfel testen op Covid. Het is nu een race tussen de vaccins en het virus." Omdat de besmettingscijfers oplopen, gooit de gemeente er nog maar eens een speciale Ramamdan-campagne tegenaan. Hierin geven ze tips om de vastenmaand op een veilige manier te beleven.

Mohamed El Fakiri, Raad van Marokkaanse Moskeeën Noord-Holland

Quote Vooral ouderen vinden het moeilijk om thuis online te bidden. Ze willen alle gebeden in de moskee verrichten mohamed el fakiri, raad van marokkaanse moskeeën

De Raad van Marokkaanse Moskeeën adviseert om zoveel mogelijk thuis te blijven en de gebeden online te volgen. In de Al Kabir Moskee aan de Weesperzijde is zelfs een hele studio ingericht voor alle online activiteiten. Maar wie naar de moskee wil komen voor gebed en geen ziekteverschijnselen heeft, is op zich welkom. Er zijn duidelijke regels. Verplicht handen ontsmetten bij binnenkomst, mondkapje dragen, eigen gebedskleed meenemen, anderhalve meter afstand houden en plaatsnemen op de aangewezen plekken. Beloning De Al Kabir Moskee aan de Weesperzijde laat maximaal 100 moslims toe. De rest moet het gebed thuis online volgen. Sommige moskeeën werken zelfs met een reserveringssysteem. El Fakiri: "Sommigen vinden dat goed, anderen vinden het moeilijk. Vooral ouderen, die willen alle gebeden in de moskee verrichten. Volgens het geloof krijg je dan meer beloning. Als je thuis bidt krijg je één beloning, als je in de moskee bidt zijn het 27 'goede daden'. Maar de imams adviseren in coronatijd: blijf nu zoveel mogelijk thuis."