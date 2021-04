Graffiti om geld op te halen voor zieke Ruby: "Als er niet wat gebeurt, dan wordt het haar dood"

Op de hoek van de Rijnstraat en President Kennedylaan is door café-eigenaar David Jurgens een graffiti gemaakt om de crowdfundingsactie Save Ruby's Life een boost te geven. Er is nog steeds meer geld nodig om de doodzieke Ruby uit Oost te laten opereren in Amerika. Ruby is geboren met zeldzame aandoeningen waarvoor in Nederland geen behandeling mogelijk is.

Door de ziekte ligt ze al jarenlang thuis in een donkere kamer. Haar ziekte is progressief wat betekent dat haar toestand steeds meer achteruit gaat. Daarom kwam Jurgens ook in actie, want als er niet genoeg geld wordt opgehaald kan de operatie niet doorgaan. "En dan wordt het gewoon haar dood."

"En ik ken hem niets eens, het is heel bizar dat mensen die je niet kent, dit voor je doen. Heel bijzonder", vertelt Ruby's moeder Rolien Scheepbouwer. Dit is de tweede crowdfundingsactie voor haar dochter. Vorig jaar had Scheepbouwer een chirurg in Barcelona gevonden die Ruby wilde opereren. Dat ging op het laatste moment niet door en toen was er nog één, veel duurdere optie, over.

"Die arts besloot op het laatste moment dat hij haar niet meer wilde opereren en toen hadden we nog maar één optie: naar Amerika. Dat werd meteen ruim twee keer zo duur", verzucht ze. "Dan is het even uithuilen, schouders eronder en weer opnieuw beginnen."

Steun

Gelukkig krijgt de crowdfundactie wederom veel steun, waaronder dus van kunstenaar David Jurgens. "Ik heb eerder een graffitti op doek gemaakt dat is geveild." Nu heeft David een graffiti gemaakt op de schutting voor zijn bar. "Nu voor de tweede keer, maar dan extra groot en op een mooie locatie zodat iedereen het ziet en nog meer mensen gaan doneren."

Voor Ruby en moeder Rolien blijft het spannend. "We hebben nog veel geld nodig, zo'n 52.000 euro. We hopen dat we het halen." Maar Rolien is vastberaden. "Voor mij is er geen andere optie. Het is mijn enige kind en ik doe alles voor haar. Gewoon klaar!"