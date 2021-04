Vanavond persconferentie Rutte en De Jonge: geen nieuwe versoepelingen verwacht

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge geven vanavond een persconferentie over de coronamaatregelen. Zeer waarschijnlijk zullen er opnieuw geen nieuwe versoepelingen worden aangekondigd en zal het geduld van Nederlanders opnieuw op de proef worden gesteld. De persconferentie is ook op AT5 te zien: op tv en Facebook.

Het kabinet besloot na het overleg in het Catshuis van afgelopen zondag al dat de versoepelingen in ieder geval een week worden uitgesteld. Eerder werd 21 april genoemd, maar vanwege het nog hoge aantal besmettingscijfers zullen deze versoepelingen niet voor 28 april worden doorgevoerd.

Gewaarschuwd

Demissionair minister Grapperhaus zei maandag na afloop van het Veiligheidsberaad, het overleg van de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's, dat het OMT heeft gewaarschuwd voor de gevolgen van de nieuwe versoepelingen.

"Het probleem met het openstellen van de terrassen is, en dat laten alle statistieken en onderzoeken zien, dat niet alleen de horecamobiliteit gaat toenemen, maar ook maar ook de algehele recreatiemobiliteit", zei Grapperhaus. De demissionair minister wil nu week bekijken of er versoepelingen kunnen worden doorgevoerd. "Die teleurstelling begrijpen we, maar de druk op de ziekenhuizen is enorm."

Terrassen en avondklok

De versoepelingen waar het eerst naar zal worden gekeken is het openen van terrassen en de opheffing van de avondklok. Daarnaast is er een kans dat een bezoekersregeling verruimd worden. Als alles mee zit wordt dat eind april, maar dat is nog onzeker.

Wel mogen de hogescholen en universiteiten volgens verschillende media vanaf 26 april weer deels fysiek onderwijs geven. De studenten moeten zich van tevoren laten testen op het coronavirus. Dat het hoger onderwijs weer deels haar deuren open kan doen is omdat het losstaat van het versoepelingsplan.