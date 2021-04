Stad NL V GroenLinks kritisch op doortrekken Noord/Zuidlijn: "Niet doen alsof dit een kadootje is voor Amsterdam"

Een goede eerste stap, dat kan er bij de GroenLinks-fractie zeker vanaf, maar verder is er ook teleurstelling over het voornemen van het demissionair kabinet om 1,5 miljard euro vrij te maken voor het doortrekken van alleen de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp.

Op het station van Hoofddorp doet de verantwoordelijk wethouder in de Haarlemmermeer, Marja Ruigrok, nog net geen vreugdedansje: "Ik zie het helemaal voor me. Het is echt heel goed nieuws. Niet alleen voor Hoofddorp, of ook voor Hoofddorp vanwege de woningbouw en de werkgelegenheid, maar voor de hele regio is dit goed nieuws."

Quote "Het was een totaalpakket. De deal was dat ook Isolatorweg - CS zou worden doorgetrokken" zeeger ernsting - groenlinks

En daar sluit de D66-fractie in Amsterdam zich bij aan. Volgens Jan-Bert Vroege moet Amsterdam zich in zijn handjes knijpen dat ze in de eerste ronde van het Nationaal Groeifonds, ook wel bekend als het "Wopke-Wiebesfonds", gelijk in de prijzen viel. Vroege: "Heel veel andere gemeentes zijn jaloers op de regio Amsterdam. Dat wij 1,5 miljard hebben gekregen in deze ronde, dat is meer dan de rest van Nederland bij elkaar op het gebied van mobiliteit."



Maar toen Amsterdam en de partners in de regio eind vorig jaar hun voorstel indienden, presenteerde toenmalig wethouder Sharon Dijksma dat nog als "een package deal": Amsterdam en anderen zouden een miljard euro meebetalen als niet alleen de Noord/Zuidlijn werd doorgetrokken, maar ook "de kleine ring" werd gesloten, zodat je straks ook de metro kunt pakken tussen de Isolatorweg en het Centraal Station. Zeeger Ernsting (GroenLinks):" Amsterdam heeft nadrukkelijk gevraagd om een groot totaalpakket waarin het sluiten van de kleine ring en het doortrekken van de Noord/Zuidlijn zat. En daar is nu maar één ding uitgelicht door het kabinet. Maar het een kan niet zonder het andere, dat is het grote probleem."

Quote "Zie het als een aanmoediging, dit is het begin" marja ruigrok - wethouder haarlemmermeer

Het laatste stukje metro richting Sloterdijk is namelijk nodig om het toekomstige Havenstad te ontsluiten. Onduidelijk is wat de voorlopige toekenning, de plannen moeten eerst nog beter uitgewerkt worden, betekent voor het oorspronkelijke Amsterdamse bod van een miljard euro. Ruigrok, die voor haar gemeente ook in het bestuur zit van de Vervoerregio Amsterdam, wil in ieder geval van geen domper weten: "Het was mooier geweest als het totale pakket was meegenomen, maar ik zie het wel als een aanmoediging: Laten we hiermee beginnen en laten we ook zorgen met elkaar dat we voor het hele pakket blijven gaan."



Bekijk de hele reportage in de video.