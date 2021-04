Kijk hier live de persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge hebben vanavond weer een persconferentie over de maatregelen die de verspreiding van het coronavirus tegen moeten gaan. Er worden weinig versoepelingen verwacht, de besmettingscijfers zouden nog te hoog zijn.

De minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, liet gisteren al weten dat er niet versoepeld kan worden zolang de piek van de derde golf nog niet is bereikt.

De afgelopen week is het landelijke aantal besmettingen met zes procent gestegen. De meest recente coronacijfers laten zien dat de meeste besmettingen, waarvan de oorzaak te herleiden is, worden opgelopen in de thuissfeer, zo'n 80 procent.

Halsema wil terrassen open

De roep om het openen van de terrassen werd de afgelopen week steeds groter. Samen met de andere burgemeesters van de G4, deed burgemeester Halsema een dringend beroep op het kabinet om de terrassen zo snel mogelijk te openen. "In de dichtbevolkte gebieden hebben inwoners de buitenruimte hard nodig." Juist om besmettingen te voorkomen moeten de buitenruimtes op een beheerste manier worden heropend, vinden de burgemeesters.

De enige versoepeling die tijdens deze persconferentie wordt verwacht, is dat de bso's vanaf maandag weer open mogen. Andere versoepelingen zullen naar verwachting op z'n vroegst op 28 april doorgang vinden.