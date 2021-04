Kabinet zet in op stappenplan: "Een plan dat zicht biedt op hopelijk een mooie zomer"

In de eerste stap zullen de terrassen en winkels weer onder voorwaarden open mogen, vervalt de avondklok en mogen mensen twee, in plaats van één, bezoekers thuis ontvangen. Deze stap wordt nu echter nog niet genomen. "Overal nemen de problemen toe. Dat is de spagaat waar we in zitten", vertelt Rutte. "Natuurlijk willen we hier liever vandaag dan morgen mee beginnen", stelt hij, maar de ziekenhuisopnames zouden nog te hoog zijn om deze versoepelingen door te voeren.

'Eigen coronawerkelijkheid'

De afgelopen week is het landelijke aantal besmettingen met zes procent gestegen. De meest recente coronacijfers laten zien dat de meeste besmettingen, waarvan de oorzaak te herleiden is, worden opgelopen in de thuissfeer, zo'n 80 procent. "We hebben allemaal onze eigen coronawerkelijkheid, het wordt lastiger om al die werkelijkheden met elkaar te verenigen", aldus de demissionair premier. In het ziekenhuis zou het personeel het snot uit de neus lopen, en buiten het ziekenhuis is de situatie ook nijpend.

"We raken over de piek van de derde golf heen. Maar pas als we over die piek gaan, durven we de risico's van verdere versoepelingen aan", zegt Rutte. Volgens hem komt 21 april, de datum die eerder werd genoemd voor versoepelingen, te vroeg. Het kabinet neemt nu 28 april als mogelijke datum, maar Rutte wil dat niet als harde datum nemen. Pas volgende week dinsdag wordt daarover besloten.

Volgende stappen

"Betere tijden komen echt dichterbij", stelde minister Hugo de Jonge. Met het stappenplan wil het kabinet Nederlanders hoop bieden op deze 'betere tijden'. De tweede stap van het stappenplan zou pas op z'n vroegst op 11 mei worden genomen. In die stap zal versoepelingen rondom sporten centraal staan.

In de derde stap komen er versoepelingen rondom het openen van restaurants, bioscopen en musea. Er zou dan nog steeds een maximaal aantal gasten of bezoekers gelden. De vaccinatiesnelheid en de uitkomsten van testevenementen hebben invloed op hoe snel de stappen genomen gaan worden.