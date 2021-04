Auto met kogelgaten gevonden op de IJburglaan

De rode Audi stonds daar geparkeerd. In de voorruit van het voertuig blijken meerdere kogelgaten te zitten. Uit onderzoek blijkt dat het voertuig gestolen is en dat de auto betrokken is geweest bij een schietincident ergens tussen de Werengouw en IJburglaan. Later die avond is een verdachte aangehouden op verdenking van diefstal. De politie roept getuigen op zich te melden .