Gemeente deelt recordaantal afvalboetes uit: 20.000

Het aantal afvalboetes dat de gemeente afgelopen jaar heeft uitgedeeld heeft een recordhoogte bereikt. Er zijn ruim 20.000 afvalboetes uitgedeeld in minder dan een jaar tijd.

Het boeterecord werd de eerste maanden van 2021 bereikt op basis van 30.000 constateringen van handhavers die sinds juni rondslingerend oudpapier, plastic of verkeerd geplaatst grofvuil op adressen tegenkwamen.

Zes procent van de boetes viel ten deel aan het bedrijfsleven, de rest van de boetes is uitgedeeld aan huishoudens die hun afval niet netjes weggooien of hun afval naast een volle bak plaatsen. Met uitzondering van parkeerboetes heeft de gemeente niet eerder in zo’n korte tijd zo veel boetes uitgedeeld voor één specifiek vergrijp.

Verdere maatregelen

De stad kan steeds beter de locaties in kaart brengen waar het mis gaat. Afvalhandhavers melden via een app wat ze op straat tegenkomen. Binnenkort krijgen medewerkers op vuilniswagens een iPad om ook de actuele straatbeeld te kunnen doorgeven.

Er loopt tevens een proef met camera’s op de vuilniswagens die de locatie kan scannen en in beeld brengt wat voor rommel er naast de containers ligt. Zelfs 2300 Amsterdammers hebben een afvalcontainer 'geadopteerd'. Zij houden zo de situatie in de gaten en helpen om het gebied rondom de afvalcontainer schoon te houden.