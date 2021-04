Wie heeft de verstandelijk beperkte Ann Atkinson gezien? ''Ze is mogelijk in Amsterdam''

De politie is dringend op zoek naar een 25-jarige vrouw die sinds zaterdag 3 april wordt vermist uit een zorginstelling in Zwammerdam, een dorp in de gemeente Alphen aan de Rijn. Haar familie en haar verzorgers zitten in grote zorgen, ze is namelijk verstandelijk beperkt en zonder spullen vertrokken. In het opsporingsprogramma Bureau 020 toont de politie foto's van de vermiste vrouw.

Haar naam is Ann Lilian Atkinson en is mogelijk vertrokken in de richting van Amsterdam omdat de stad een vertrouwde omgeving voor haar is. Ze heeft op zaterdag 3 april rond 21.15 uur te voet de instelling verlaten en is sindsdien niet meer gezien. ''Voor vreemden is Ann moeilijk in te schatten want ook al heeft ze een verstandelijke beperking, ze toont streetwise en dat is ze op een bepaalde manier ook. Ze is ontvankelijk en gaat makkelijk mee met mensen. Er moet op dit moment maar één ding gebeuren en dat is Ann zo snel mogelijk vinden'', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam.

Signalement

Ann droeg een zwarte jas, een zwarte legging en een gekleurde hoofddoek. Ze is 1.60 lang.