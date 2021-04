Mogelijke kampioenswedstrijd van Ajax tegen AZ vervroegd wegens avondklok

De mogelijke kampioenswedstrijd van Ajax tegen AZ op zondag 25 april is vervroegd. Wegens de avondklok is de aftrap naar voren gehaald van 20.00 uur naar 14.30 uur.

Dat meldt de club uit Alkmaar. In het Eredivisie-weekend van onder meer Ajax-AZ is er een beperkt aantal toeschouwers welkom in de stadions. In de Johan Cruijff Arena mogen 7500 mensen naar de wedstrijd kijken, waarin Ajax mogelijk zijn 35e landstitel behaald.

Als Ajax volgende week donderdag wint van FC Utrecht, dan is het duel tegen AZ de kampioenswedstrijd van de Amsterdammers. Omdat de avondklok tot in elke geval 28 april van kracht blijft, zouden supporters bij een latere aanvangstijd niet op tijd thuis zijn.

De typisch Cruijffiaanse uitspraak "Toeval is logisch" gaat overigens aardig op voor het duel met de Alkmaarders: Ajax kan het kampioenschap in de wacht slepen op de geboortedag van Johan Cruijff.