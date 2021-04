D66 start onderzoek naar Kamerlid Smeets na tweets over ongepaste berichten

De partij heeft een intern onderzoeksteam aangesteld om te bepalen of er sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag, schrijft partijvoorzitter Anne-Marie Spierings in een verklaring.

D66 kreeg op woensdag 31 maart een bericht binnen over mogelijk ongewenst gedrag van Smeets in de periode voor zijn kandidatuur als Kamerlid. De melder had dit volgens Spierings niet zelf ervaren, maar zei namens anderen te spreken. "Samen met Sigrid Kaag heb ik op basis van die melding een indringend gesprek gehad met Sidney Smeets."

Ongepaste berichten

Op Twitter doken gisteren diverse berichten op van jongemannen die zeiden dat zij de laatste jaren ongepaste berichten hadden ontvangen van de advocaat. Een deel van hen, was naar eigen zeggen, destijds minderjarig. Hij zou de jongemannen hebben aangesproken op onder meer Facebook en Twitter.

Smeets complimenteerde de jongemannen vaak met hun uiterlijk in een privébericht. "Het begon altijd met een slap excuus om een compliment te DM'en (privébericht op Twitter red.)", zegt een van hen tegen AT5. "Als je de screenshots vergelijkt is het altijd een verhaal van 'Ik deed het niet onder je tweet, zodat je geen rechtse mensen in je mentions krijgt'."

Geschrokken

Smeets zegt in een reactie op de website van D66 geschrokken te zijn van de berichten. "In sommige berichten lees ik dat mensen contact met mij als ongewenst hebben ervaren. Dat vind ik zeer naar, want dat was niet mijn intentie. Ik heb me naar mijn beste weten altijd gedragen binnen de wetten die in Nederland gelden. Ik snap heel goed dat de partij dit serieus oppakt. Dat steun ik zeer en vanzelfsprekend werk ik mee aan alles wat van mij wordt gevraagd."

Smeets is al twintig jaar advocaat en stond dit jaar voor het eerst op de kieslijst van D66.