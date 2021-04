Asfalt op Piet Heinkade wordt vernieuwd: "We hebben last van versleten plekken"

De werkzaamheden aan het asfalt op de kade beginnen vanavond om 22:00 uur. "We gaan het asfalt vervangen omdat het versleten is", zo vertelt omgevingsmanager Chris Seinen. Hij laat wat versleten plekken in het asfalt zien en noemt een voorbeeld van het werk wat ze gaan uitvoeren: "Er loopt ook nog een stuk oude tramrails. We maken gelijk van de gelegenheid gebruik om die weg te halen want die worden niet meer gebruikt."

Dat de rijbanen op de Piet Heinkade aangepakt moesten worden, daar zijn meerdere bewoners het over eens. Het versleten asfalt in combinatie met het vele verkeer zorgt namelijk voor behoorlijk wat geluidsoverlast. "Ik denk dat het heel hard nodig is vanwege het vele geluid", vertelt een bewoner. "We hebben zeker last van de versleten plekken. Daar zit een plek, die zit er al zes maanden", voegt hij toe, terwijl hij wijst naar een kuil op het wegdek. ''Elke keer roejtst daar een wagen doorheen, dat hoor je dus in mijn huis". Een andere buurtbewoner heeft meer geluk, het gedeelte dat vernieuwd wordt ligt vlak voor haar appartement: "Ik denk dat het top is als de wegen vernieuwd worden. Ik hoor namelijk veel geluid van de weg in mijn appartement op de hoek. Als het rustiger wordt is dat fijn."

De werkzaamheden zelf gaan ook wat lawaai maken volgens Seinen. "Het asfalt moet eerst worden weg gefreesd voordat je nieuwe kunt aanbrengen. Dat doen we voornamelijk overdag en in de vroege avond. Het asfalteren zelf doen we in de nachtelijke uren", legt hij uit.