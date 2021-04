Johan Cruijff Arena voor mogelijke kampioenswedstrijd in no time 'uitverkocht'

De wedstrijd Ajax - AZ, waarin Ajax mogelijk kampioen kan worden, was in no time uitverkocht. Seizoenkaarthouders konden om 10.00 uur één kaartje proberen te bemachtigen. Anderhalf uur later liet de club weten dat de plaatsen zijn vergeven.

Als onderdeel van de testreeks Fieldlabs mag Ajax 7.500 fans verwelkomen in het stadion. Alle seizoenkaarthouders, Ajax telt er ongeveer 42.000, maakten kans op de kaarten. Eind maart mochten 5.000 Oranje-fans al de Arena in voor de kwalificatiewedstrijd Nederland-Letland.

De fans die een kaartje hebben weten te bemachtigen moeten zich wel laten testen op het coronavirus en een negatieve uitslag laten zien. In het stadion gelden voor de rest de regels dat er anderhalve meter afstand moet worden gehouden en dat er een mondkapje moet worden gedragen. Op de tribune mag deze wel weer af.

Kampioen

De wedstrijd die op 25 april in de Johan Cruijff Arena wordt gespeeld kan wel eens de wedstrijd zijn waarin de Amsterdammers de schaal in ontvangst kunnen nemen. Als Ajax op 22 april weet te winnen van FC Utrecht is een overwinning op de ploeg uit Alkmaar genoeg voor het kampioenschap.

De aftrap van de mogelijke kampioenswedstrijd is vervroegd vanwege de avondklok. Aanvankelijk zou het duel om 20:00 worden gespeeld, maar dat is vervroegd naar 14.30 uur. Ook is het die dag de verjaardag van clubicoon Johan Cruijff. "Toeval is logisch", zoals de legende zou zeggen.