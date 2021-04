ITA opent na lange coronawinter weer de deuren: "Elke scheet wordt Oscar-waardig"

En vandaag kwam ook nog Koningin Máxima op bezoek, om zich bij te laten praten over hoe ze aan het Leidseplein proberen de coronacrisis te overleven. Dat heeft het ITA de afgelopen winter onder andere gedaan door ook via live streams voorstellingen te verzorgen, die tot aan in Taiwan werden bekeken.



"Het is zeker niet onze redding", vertelt ITA-directeur Wouter van Ransbeek. "En het is niet zo dat wij nu alleen maar een filmbedrijf worden, maar aan de andere kant is het ook goed dat we ons een tijdje op de digitale ontwikkeling van het theater hebben kunnen concentreren, dat we hopelijk mee kunnen nemen als we straks ook weer volle zalen kunnen trekken."



In de kleine zaal is er dit weekend plek voor 125 man die kunnen genieten van muziek en dans bij de voorstelling Piano Works Debussy. In de grote zaal wordt de try out gespeeld van "De Uren". Hoofdrolspelers Majd Mardo en Chris Nietvelt vinden het spannend, maar staan ook te popelen.



Mardo: "Ik denk persoonlijk, het maakt bijna niet uit wat je doet. Mensen hebben zo'n zin in een voorstelling of om uit te gaan, dat ze elke scheet wel zullen aannemen als Oscar-waardig denk ik."