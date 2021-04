Ajax loopt zich stuk op stug AS Roma, ligt uit Europa League

Op een sterk kwartier direct na rust na is Ajax er donderdagavond niet in geslaagd AS Roma in grote problemen te brengen. De return in de kwartfinale van de Europa League eindigde in Rome in 1-1; onvoldoende om de 1-2 thuisnederlaag weg te poetsen.

Trainer Erik ten Hag koos voor Sean Klaiber als rechtsback voor de geschorste Devyne Rensch. Voorin kreeg David Neres de voorkeur boven Brian Brobbey, waardoor Dusan Tadic in de punt van de aanval begon.

Na een aftastende openingsfase prikte AS Roma in de achtste minuut de bal achter keeper Maarten Stekelenburg. De goal werd afgekeurd, omdat doelpuntenmaker Jordan Veretout buitenspel stond.

Wel de bal, nauwelijks kansen

De Italianen gunden Ajax in de eerste helft veelvuldig de bal, maar het aantal kansen dat dat opleverde was schaars. De beste mogelijkheid ontstond door een foute pass van keeper Pau Lopez, waarna Antony in kansrijke postiei kon schieten. Zijn schot kon nog net worden geblokt. Een paar minuten later bracht de opgekomen Klaiber met een voorzet vanaf de achterlijn Tadic in stelling. De aanvoerder slaagde er niet in de kans te verzilveren. Verder viel er tot de rust weinig te genieten.

Aan het begin van de tweede helft bracht Ten Hag Brian Brobbey binnen de lijnen voor Antony. De 19-jarige spits ging in de 49e minuut diep op de pass van een andere invaller Perr Schuurs (in de eerste helft al ingevallen voor de geblesseerde Klaiber) en tikte de bal langs de onnodig uitgekomen keeper van AS Roma: 0-1. Het was na treffers tegen Lille en Young Boys zijn derder Europese goal.

Terug

Zes minuten leek Ajax op 0-2 te komen. Brobbey bracht keeper Pau Lopez met een afstandsschot in de problemen en de rebound werd door aanvoerder Tadic koeltjes afgemaakt. De VAR had echter gezien dat voorafgaand aan het schot van Brobbey er door Tagliafico een overtreding was gemaakt, waardoor de feestslingers terug in de kast konden.

Roma kreeg de controle, die het een kwartier lang kwijt was, terug en maakte vervolgens met wat geluk gelijk: Timber gleed uit, Calafiori kon vrij voorzetten en Dzeko tikte de bal beheerst binnen: 1-1.

Ondanks een aantal aanvallende wissels In het laatste deel van de wedstrijd lukte het de Amsterdammers niet meer om AS Roma echt in de problemen te brengen. De Italianen plaatsen zich voor het eerst in de clubhistorie voor de halve finale van de Europa League waarin Manchester United de tegenstander is.