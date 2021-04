Marianne Poot stopt na de verkiezingen als fractievoorzitter VVD

Ze noemt het in een interview met De Telegraaf een "best ingewikkeld besluit". "Het leiden van de grootste oppositiepartij doe ik met ongelooflijk veel plezier. Maar de andere kant is: tijdens de volgende verkiezingen zit ik tien jaar in de gemeenteraad en zestien jaar in de lokale politiek."

Poot zat voor haar tijd in de gemeenteraad in de deelraad Zeeburg en in de stadsdeelraad in Oost. Ze wil ruimte maken voor nieuw talent. Komende dinsdag wordt tijdens een ledenvergadering de procedure geopend.

De VVD kwam bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in 2018 in de oppositie, toen het "kneiterlinkse" college van GroenLinks, D66, PvdA en SP aan de macht kwam. Ze hekelt het huidige beleid rond woningbouw en dat het vereveningsfonds, waarin de grondopbrengsten van de stad terecht komen, door het huidige stadsbestuur wordt leeggetrokken.