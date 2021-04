Man snijdt banners stuk bij coronatestlocatie RAI

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een man die ervan verdacht wordt verschillende corona-wegwijsbanners te hebben vernield bij de RAI. De doeken buiten de testlocatie geven aan in welke richting mensen moeten lopen om getest of gevaccineerd te worden.

De verdachte is in de nacht van woensdag 10 op donderdag 11 maart voor het eerst te zien op het perron van station RAI. Hij loopt de trap af en ontwijkt de uitcheckpoortjes via een openstaande deur. Op beelden is te zien hoe hij over het Europaplein richting de RAI loopt. Op de testlocatie aangekomen snijdt hij met een scherp voorwerp meerdere banners stuk dat is te zien op een camera vanuit de RAI.

''Waarom de man de banners vernield heeft is niet duidelijk. Het lijkt er wel op dat de verdachte het specifiek op de doeken gemunt heeft'', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. ''De GGD heeft als gevolg van de vernieling de banners moeten vervangen. Dit is vervelend voor zowel de medewerkers van de GGD als de mensen die zich daar laten testen."

Signalement

De man wordt tussen de 25 en 30 jaar oud geschat en heeft een lichte huidskleur. Hij heeft donkerblond tot lichtbruin krullend haar en een korte gezichtsbeharing. Verder valt zijn manier van lopen op. De verdachte lijkt zogenaamde O-benen te hebben.