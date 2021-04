Stad NL V In de ban van beleggen: "Als je dit op je 18e leert, ga je zo blij zijn als je 50 bent"

"Onze generatie is eigenlijk gewoon fucked wat geld, baangarantie en huizen betreft. Wij moeten gewoon voor onszelf zorgen en dit zijn alternatieve methodes daarvoor'', aldus Fien Lousberg die bitcoins heeft aangeschaft die heel lekker gaan. Omdat de rente heel laag is levert je geld bij de bank niets op. Dan moet je op zoek naar andere manieren om winst te maken. Brokers en banken zien "een substantiële groei" in het aantal beleggers jonger dan 25 jaar.

In Wij Zijn Amsterdam zoekt Kiki Bosman uit wat jonge Amsterdammers motiveert om hun geld op deze manier te investeren en met welke risico's ze rekening moeten houden. Ondernemer Pim Verlaan (31) en journalist Milou Brand (29) weten er alles van. Ze zijn al een tijdje bezig met de podcast Jong Beleggen en dat is een succes. Maandelijks worden hun tips en tricks een half miljoen keer beluisterd. In de podcast maken ze hun -veel jonge- luisteraars wegwijs in de wereld van beleggen. Dat doen ze in eenvoudige taal en stap voor stap.

'Alle boeken en content die hiervoor gemaakt zijn, is vooral gemaakt door vermogensbeheerders die al diep in de materie zitten. Zij kunnen zich eigenlijk niet zo goed kunnen identificeren met de mensen die nog niet gestart zijn', vertelt Pim. Omdat zowel Pim als Milou ook maar kort geleden zijn begonnen met beleggen, kunnen zij zich wel identificeren met de jonge beleggers. Zij nemen de luisteraar dan ook aan de hand meenemen in onder andere de wereld van geld, ETF's en aandelen. ''Helemaal niet moeilijk'' Dat belegen moeilijk is, is volgens co-host Milou een vooroordeel. Velen mensen denken "dat is vet ingewikkeld, dat kan ik helemaal niet". Maar toen kwam ik Pim tegen en hij zei: zullen we een podcast over beleggen maken? "Toen bleek dat het helemaal niet zo moeilijk is, en dat iedereen het eigenlijk kan."

Naast beleggen in aandelen zijn er ook jongeren die in cryptomunten, ofwel bitcoins, beleggen. De 27-jarige Fien Lousberg schafte vier jaar geleden haar eerste bitcoins aan. ''Wij jongeren zijn eigenlijk gewoon fucked wat geld, baangarantie en huizen betreft. Wij moeten gewoon voor onszelf zorgen en dit zijn alternatieve methodes daarvoor.'' De koers van de digitale munt is de afgelopen maanden enorm gestegen. Zelfs nu de koers op een hoogtepunt staat gaat Fien nog niet cashen want ze denkt dat ze veel meer waard gaan worden. En het gaat over veel geld. "Van het geld kan ik een huis in Amsterdam kopen."

Risico's Beleggen wordt ook geassocieerd met risico's die het met zich meebrengt. Koersen kunnen schommelen, dus je belegde geld kan ook minder waard worden. Volgens Pim is er een aantal manieren om de risico's te beperken. ''Ga nooit beleggen met geleend geld. Beleg altijd met geld dat je kunt missen en zorg voor een hele goed gespreide portefeuille.'' Toch raadt Pim jongeren aan om, als je het geld kan missen, niet te wachten. ''Ga alsjeblieft leren beleggen en verdiep je er een paar maandjes in.'' Beleggen van 20 euro per maand is al een prima begin: "Als je de gewoonte creëert om op je 18e al te beginnen met beleggen, ga je zo blij zijn als je 50 bent."