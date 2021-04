Politie bezorgd over steekpartijen met jonge verdachten: "Ouders, praat er over"

Eerder op de dag werd er in de buurt van een school in Venserpolder al een minderjarig meisje neergestoken en afgelopen dinsdag vond er in Holendrecht een steekpartij plaats. Die steekpartij werd gefilmd en de video ging rond op sociale media. Op die video is te zien dat er een groot mes gebruikt werd, dat was ook zo bij de steekpartij bij het Amstelstation.

"Het kan niet groot genoeg zijn. Nog even en ze lopen met zwaarden over straat"

"Wat wij zien is dat het niet om keukenmesjes gaat, maar ze nemen meteen hele koksmessen mee, of machetes, of hakbijlen, het kan niet groot genoeg zijn", zegt de woordvoerder. "Nog even en ze lopen met zwaarden over straat."

Hij wil een oproep doen aan de ouders van kinderen die veel op straat zijn. "Heb het erover om te zorgen dat ze niks bij zich hebben. Want je krijgt er alleen maar ellende van. Als je het bij je hebt, kun je het ook gebruiken."

Vrijgelaten

De twee verdachten die gisteren werden opgepakt voor de steekpartij bij het Amstelstation en het meisje dat opgepakt werd voor het neersteken van een ander meisje in Venserpolder zitten nog vast. Ook voor de steekpartij in Holendrecht werd deze week iemand opgepakt, maar hij is vandaag na te zijn voorgeleid vrijgelaten door de rechter-commissaris.

De politie doet nog verder onderzoek naar de drie steekpartijen.