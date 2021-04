Gewapende overval op telecomwinkel Beethovenstraat

De overvallers hadden een vuurwapen bij zich. Of ze iets buit hebben gemaakt is nog niet bekend. Ook kan de politie nog niet melden of er iemand bij de overval gewond is geraakt.

De politie was na de overval op zoek naar twee verdachten en naar een een zwarte Volkswagen Golf. De auto is inmiddels aangetroffen en de twee mannen zijn aangehouden.