Hoofd infectieziekten GGD kritisch op coronabeleid kabinet: "Ontbreekt aan kennis en gezag"

"Ik wil niet met modder smijten, maar het ontbreekt aan kennis en gezag in Den Haag." Dat zegt Anja Schreijer, hoofd infectieziekten van de GGD Amsterdam en OMT-lid, in een interview met het Nederlands Dagblad .

Het kabinetsbesluit om onlangs voor de tweede keer te stoppen met het AstraZeneca-vaccin, is daar een voorbeeld van, aldus Schreijer.

"Dit geeft het vertrouwen in vaccinatie en daarmee de virusbestrijding zo’n knauw. Ik snap dat je schrikt van verontrustende berichten over bijwerkingen, maar als je dan zoiets doet, ben je in paniek. Je doorkruist roekeloos het vaccinatiebeleid, waardoor de golf voortduurt en mogelijk meer mensen overlijden dan de zeldzame gevallen die door bijwerkingen aan het licht zijn gekomen."

Onafhankelijk adviseur

Ook het voornemen dat het kabinet had om op 21 april de terrassen eventueel weer te openen, verbaasde Schreijer. "Toen ik dat hoorde, dacht ik: wat zeggen ze nou? Hoe haal je het in je hoofd! En het OMT wordt dan ook gelijk voor het blok gezet. Ze zeggen dan: 'We vragen het OMT nog wel even.' En dan moeten wij weer 'nee' zeggen. Het schept valse verwachten."

Een een onafhankelijk adviseur van de minister, naar Brits voorbeeld, zou volgens Schreijer uitkomst kunnen bieden. "Zo'n chief medical officer kan keuzes bewaken en adviseren vanuit inhoud. Die weet hoe de hazen lopen en wie gebeld moet worden al er onzekerheid is over een vaccin."

Vorig jaar maakte AT5 deze reconstructie over hoe de GGD Amsterdam de uitbraak van het coronavirus probeerde te bestrijden: