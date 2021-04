Marcel van Roosmalen en Arco Gnocchi over bekerfinale: "Ik hoop op bloed aan de paal"

"In dit seizoen is niks gewoon. Ik denk wel dat we hem gaan winnen, maar het wordt weer veel gedoe met VAR, buitenspel, verlenging en discussie." Vitesse-fan Marcel van Roosmalen heeft minder twijfel: "Het wordt 2-0 voor Vitesse, geen twijfel."

"Het is de enige kans op een prijs. En die gaan we pakken"

Gnocchi denkt dat de uitschakeling in de Europa League van afgelopen donderdag nog invloed heeft."Ik verwacht dat Ajax heel getergd uit het vliegtuig vanuit Rome is gekomen vrijdagochtend en denk dat Vitesse overgeconcentreerd aan de wedstrijd begint, want die hebben zo'n zestien weken hier naartoe geleefd." Van Roosmalen: "Nu Vitesse geen kampioen meer kan worden is dit de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Het is de enige kans op een prijs. En die gaan we pakken."