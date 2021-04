Gemeente sluit Vondelpark af, weer "te druk"

Vanwege drukte sluit de gemeente tijdelijk het Vondelpark. Vanaf nu kunnen bezoekers alleen nog het park uit, niet meer in. Eerder werden al de de zij-ingangen van het park afgesloten. "Vermijd drukke plekken", schrijft de gemeente op Twitter.

Door het lekkere weer loopt het Vondelpark goed vol. De gemeente verklaart het te druk in het park en sluit daarom alle ingangen van het park. Bezoekers kunnen het park alleen nog maar verlaten. "Het is te druk in het Vondelpark", aldus de gemeente.