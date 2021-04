Invaller Neres schiet Ajax in blessuretijd naar bekerwinst tegen Vitesse

Slechts vier minuten stond David Neres in het veld, maar de Braziliaan mag zich de matchwinner in de bekerfinale noemen. In de 91ste minuut bezorgde hij Ajax de 2-1 overwinning op Vitesse en daarmee de winst in De Kuip.

Bij Ajax keerde Devyne Rensch weer terug in de basis. De rechtsback raakte geblesseerd aan zijn hamstring in het duel met RKC, maar bleek tijdig hersteld. Sebastien Haller keerde weer terug in de spits, wat ten koste ging van David Neres. Bij Vitesse was er een plek voor oud-Ajacied Riechedly Bazoer.

Vitesse begon iets beter aan de wedstrijd dan Ajax. De Arnhemse aanvallers Openda en Broja doken tot drie keer toe op voor het doel van Maarten Stekelenburg, maar stuitten telkens op de ervaren goalie. Ajax was nog erg zoekende, maar kreeg na een kwartier de controle. Dat leidde tot een grote kans voor Ryan Gravenberch, die recht op de handen van Remko Pasveer schoot. In de 22ste minuut was het wel raak voor Gravenberch. De middenvelder knalde een voorzet van Klaassen snoeihard tegen de touwen: 1-0.

Gelijkwaardig

Lang kon Ajax niet van de voorsprong genieten, want na een klein halfuur spelen kwam de ploeg van trainer Thomas Letsch op gelijke hoogte. Broja omspeelde Martinez met een knappe actie op de rechterkant, trok de bal voor, waarna Openda eenvoudig de gelijkmaker binnenliep. Gezien de kansen en het spelbeeld was het terecht dat de 1-1 op het scorebord stond bij rust.

Ajax kwam het beste uit de kleedkamer. De Amsterdammers kregen via Davy Klaassen en Antony in de eerste vijf minuten meteen twee uitgelezen kansen om op voorsprong te komen. Klaassen stuitte op Pasveer en een geplaatste bal van Antony scheerde rakelings naast.

Vitesse had na rust meer moeite met het creëren van kansen. Martinez had nog een flinke streep in petto en Antony probeerde het met een knal na een afvallende bal, maar telkens stond Pasveer in de weg. De Vitesse-doelman keepte een puike wedstrijd en hield zijn ploeg in de race voor de beker.

Rood

Zowel Ajax als Vitesse waren in de slotfase voorzichtig. Het leidde ertoe dat het tempo uit de wedstrijd werd gehaald en dat de strijd voornamelijk op het middenveld werd gestreden. Ajax, dat de afgelopen weken een bomvol programma afwerkte, oogde in de slotfase fitter dan de Arnhemmers. Jakob Rasmussen moest in de 86ste minuut het veld met rood verlaten. De centrale verdediger beging een snoeiharde overtreding op Antony en kon direct vertrekken.

Wat volgde was een karrenvracht aan wissels aan beide kanten. Bij Ajax kwamen met Ekkelenkamp en Neres verse krachten binnen de lijnen. David Neres was een van de invallers en hij bleek goud waard. De Braziliaanse buitenspeler werkte de bal in de 91ste minuut koelbloedig achter Pasveer en schenkt Ajax daarmee de bekerwinst.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch (Schuurs/74), J. Timber, Martinez, Tagliafico; Alvarez, Klaassen (Ekkelenkamp/86), Gravenberch; Antony (Neres/87), Haller, Tadic

Opstelling Vitesse: Pasveer, Doekhi, Dasa (Oraz/46), Bazoer, Rasmussen, Wittek (Hajek/88), Trondstad, Tannane (Darfalou/88), Bero; Broja, Openda (Touré/64)