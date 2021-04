Een verdachte van betrokkenheid bij drama met taxi in Noord vrijgelaten

De 63-jarige man die zaterdagavond werd aangehouden voor betrokkenheid bij het drama met de taxi in Noord is vrijgelaten. Na een conflict over een Marktplaats-aankoop werd de vrouw drie keer overreden door een man in een taxi. Drie andere verdachten, onder meer de chauffeur, zitten nog vast.

De vrouw zou afgelopen zaterdag via Marktplaats een telefoon hebben gekocht en opgehaald bij de Ranonkelkade in Noord. Daar kwam ze erachter dat het geen echte telefoon was, en ze zou daarom verhaal hebben gehaald.

Vervolgens zou er een conflict hebben plaatsgevonden tussen haar en de taxichauffeur en een bijrijder. De vrouw werd tot drie keer aangereden en één keer zelfs overreden. Het is nog niet duidelijk of de chauffeur op dat moment aan het werk was.

Omstanders

Er waren ook omstanders die het conflict probeerden te stoppen. Zij sloegen in op de auto. Het gaat om een 21-jarige en twee 22-jarige mannen. Ook een 63-jarige man werd aangehouden voor betrokkenheid bij het conflict. De omstanders zijn ook aangehouden voor openlijke geweldpleging. Ondertussen is de 63-jarige man dus heengezonden, maar blijft wel een verdachte.

De vrouw raakte zwaar gewond en ligt in het ziekenhuis. Ze is wel aanspreekbaar. De politie is nog bezig met het onderzoek naar wat er precies is gebeurd.