'Klimaatklokken' moeten Amsterdammers wijzen op de gevolgen van CO2-uitstoot

Op verschillende plekken in de stad worden per vandaag 'klimaatklokken' geprojecteerd. Daarop is te zien hoelang het nog duurt voordat de stad door haar 'CO2-budget' heen is. Dat budget is vastgelegd in de plannen om in 2030 55 procent minder uit te stoten ten opzichte van 1990.

GroenLinks-raadslid Jasper Groen diende in 2019 samen met PvdA-raadslid Jan Biemond een motie in om de klimaatklok, naar bekend voorbeeld in New York, naar Amsterdam te halen. "Deze klok maakt zichtbaar hoe urgent het is dat we snel en stevig in actie komen. Er is geen tijd te verliezen. Hoe langer je uitstelt, hoe drastischer de maatregelen die je later moet nemen." Volgens de digitale klok is de stad in 2033 al volledig door haar 'CO2-budget' heen.

De gemeente wijst met de digitale klokken op wat Amsterdammers kunnen doen om de CO2-uitstoot omlaag te brengen. "Van simpelweg oude mails eens weggooien en minder autorijden, tot stappen zoals zonnepanelen en plantaardig eten."

Gemeente loopt achter

Vorige week kwam de gemeente met een jaarrapport naar buiten waaruit bleek dat de stad ver achterloopt op haar doelstellingen. Ten opzichte van vorig jaar is de verwachting voor de CO2-reductie in 2030 met 11 procent gedaald, naar 37 procent.

Om de doelstellingen te halen, zal de stad dus meer moeten gaan doen om de plannen alsnog te halen. De partijen in de raad hebben daar verschillende ideeën over.

Verzet van bewoners

Dat de klimaatdoelstellingen van de gemeente ambitieus zijn, wordt onder andere duidelijk in het 'windmolendossier'. De gemeente wil zeventien windmolens plaatsen, maar stuit daarbij meermaals op verzet van bewoners. Het intensiveren van klimaatbeleid zal dus nog een behoorlijke kluif worden.

Volgens de initiatiefnemer is het toch belangrijk zo snel mogelijk moeilijke beslissingen te maken. “Hoe eerder je een maatregel neemt, hoe meer effect hij heeft. De klok benadrukt zo ook de urgentie van maatregelen als isolatie van woningen, het plaatsen van windmolens en het terugdringen van autoverkeer.”

De digitale klokken zijn, in afwisseling met advertenties, te zien op het Leidseplein, Station Zuid, Kalverpassage, het Osdorpplein en de Spaklerweg.