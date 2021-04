Ook de polaroid-man heeft een rotjaar achter de rug

Als je in de kroeg komt ken je hem. Want al tien jaar is hij erbij als Amsterdam hutjemutje bier aan het drinken is in het café: polaroid-fotograaf Iqbal Hossein."De mensen zijn altijd blij: ze hebben een feestje, of ze zijn geliefden en willen dan een foto als herinnering voor op de koelkast." Maar dit jaar was voor hem natuurlijk ook alles anders. Geen kroegen, geen foto's, geen inkomen, helemaal niks. Iqbal mist zijn klanten, en de klanten missen Iqbal.