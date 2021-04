Dodenherdenking op Dam dit jaar opnieuw zonder publiek

De Dam wordt, net als vorig jaar op 4 mei, in de avond afgesloten voor publiek. De herdenking is zoals elk jaar wel live op televisie te volgen.

Ook de gemeentelijke herdenking op begraafplaats de Nieuwe Ooster is besloten. Er is geen stille tocht. "Bij ieder oorlogsmonument vindt een afzondelijke bloemlegging plaats. Alleen enkele genodigden zijn hierbij aanwezig", schrijft de gemeente.

Op 5 mei is er geen bevrijdingsconcert op de Amstel. Het concert vindt plaats in Carré en is live op televisie te zien.

De bevrijdingsfestivals zorgen voor een online programma. Het hele programma is hier te vinden.