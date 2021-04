Halsema: "Met kritische blik" kijken naar afspraken over duikteam na ongeluk VOC-kade

De komende maanden wordt onderzocht of het nog steeds "acceptabel" is om het duikteam van de brandweer ook voor het blussen van branden en verlenen van medische hulp in te zetten. Dat heeft burgemeester Halsema vandaag laten weten in een brief aan de gemeenteraad.

Op zaterdagavond 3 april kwamen een 34-jarige man en een vrouw van ook 34 om het leven toen de auto waarin ze zaten in het water bij de VOC-kade terechtkwam. Brandweermannen lieten na het dodelijke ongeluk aan AT5 weten dat het dichtstbijzijnde duikteam, van kazerne Nico bij de IJtunnel, niet inzetbaar was. Het team stond al met een andere wagen op de Plantage Muidergracht om een patiënt uit een woning te halen en er moest een team uit Amstelveen komen. Eerder "Het is zeker dat duikers van de kazerne Nico eerder op de plek van het ongeval waren geweest als zij die avond beschikbaar waren vanaf de kazerne", stelt Halsema. "De inzittenden waren dan eerder uit het water gehaald en elke minuut telt. Maar het is natuurlijk niet met zekerheid te zeggen of dit ongeval dan anders was afgelopen. Naast snelheid van redding zijn bijvoorbeeld ook gezondheid, leeftijd en watertemperatuur van invloed op het reddingsproces." Ze schrijft dat het bestuur van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland in 2018, na een onderzoek, al besloot dat het duikteam van kazerne Nico ook voor andere klussen ingezet kon worden. Vanaf maart 2019 gebeurde dat daadwerkelijk. "Door het vrijmaken van medewerkers kon de hele regio efficiënter bemenst worden, waarmee een meer evenwichtige hulpverlening voor alle inwoners ontstond. De afweging is gemaakt op basis van risico’s en ervaringscijfers over het aantal incidenten en de kans op gelijktijdigheid."

Het zou volgens Halsema niet om een bezuiniging gegaan zijn, al kon de extra bijdrage van 921.000 euro die de gemeente voor het vrijgemaakte duikteam betaalde vanaf begin 2019 door deze keuze wel "afgebouwd" worden. De burgemeester schrijft dat de duikwagen van kazerne Nico in de periode 1 maart 2019 t/m 6 april 2021 in totaal 286 keer is gealarmeerd en de normale brandweerwagen 2026 keer. Het zou vier keer zijn voorgekomen dat het Amstelveense duikteam moest komen voor een duikklus in Amsterdam. "Het ging hierbij een maal om een persoon te water, een maal om een voertuig te water (dat was het incident aan de VOC-kade) en twee maal om een dier te water", stelt Halsema. Onderzoek Ze schrijft dat de inzet van de brandweer op zaterdagavond 3 april binnen de "bestuurlijke vastgestelde opkomsttijden en kaders" viel. "De verdrietige afloop vraagt echter toch om een kritische blik op die afspraken. Is het risico op gelijktijdigheid nog steeds acceptabel? De brandweer onderzoekt, in overleg met het IFV (Instituut voor Fysieke Veiligheid), hoe de huidige keuze zich verhoudt tot de organisatie van de duiktaak in andere veiligheidsregio’s en hoe zich dit verhoudt tot de hoeveelheid water en het aantal duikincidenten in de binnenstad van Amsterdam."

Nog voor de zomer wil Halsema de gemeenteraad informeren over de uitkomst van het onderzoek. Ook moet dan duidelijk zijn wat het mogelijk kan betekenen voor de afspraken over de inzet van de duikteams vanaf 2022.

Inzet brandweer op zaterdagavond 3 april De melding over de te water geraakte auto komt op zaterdagavond om 22.47 uur binnen. Het kost de centralist een paar minuten om de precieze locatie duidelijk te krijgen. Om 22.51 uur wordt het Amstelveense duikteam gealarmeerd, net als een leidinggevende brandweerman en een normale brandweerwagen uit Oost. De normale brandweerwagen is er om 22.57 uur, agenten zijn dan al ter plaatse. "De brandweer plaatst een handladder aan de kadekant en maakt ruimte voor de nog onderweg zijnde duikers", schrijft Halsema. "Inmiddels is het ter plaatse bekend dat de duikeenheid vanuit Amstelveen moet komen. Besloten wordt een poging te wagen de achterruit kapot te maken. Met een touw om de middel daalt een manschap van Victor af via de ladder naar het voertuig. De poging heeft geen succes." Om 23.06 uur komt het duikteam uit Amstelveen aan, de twee duikers springen om 23.07 uur en 23.08 uur het water in. Dat is twintig minuten na de melding. Het eerste slachtoffer wordt om 23.09 op de kade gehesen en kort daarna de tweede. Om 23.11 worden beide slachtoffers op de wal behandeld door medewerkers van de brandweer, ambulance en een traumateam. Om 23.20 vertrekken de ambulances met de slachtoffers richting het AMC. Later wordt bekend dat beide slachtoffers zijn overleden.