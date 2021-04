Kale en Kokkie vinden Ajax ''de terechte winnaar'' van de KNVB beker

Vergeten zijn ze het nog niet, Ajaxfans Kale en Kokkie, de uitschakeling in de Europa League tegen AS Roma was volgens hun totaal onnodig en dat leverde een flinke kater op. Gelukkig werd die gistermiddag weggespoeld door Vitesse in de finale van de KNVB beker met 2-1 te verslaan. ''Je hebt Utrecht uitgeschakeld, PSV, AZ, Heerenveen, wij verdienden het gewoon het meest om te winnen'', zegt Kale.

De finale was geen wereldpot, maar dat doet er volgens de twee niet toe. ''Je hoort mensen zeggen dat het geen goede wedstrijd was. Ga nou eens terugkijken, hoeveel finales zijn nou goede wedstrijden'', zegt Kokkie. ''Over de hele wedstrijd gezien was Ajax gewoon sterker dan Vitesse.''

Sfeeractie

Kale haalt tijdens de aflevering de sfeeractie van Ajaxfans aan die gister in de vroege ochtend naar Rotterdam waren afgereisd. Duizenden witte en rode vuilniszakken leverden samen een choreografie op waar veel over gesproken werd. ''Er is geen vuilniszak meer te krijgen in Amsterdam en het mooie is dat die Rotterdammers het allemaal moeten gaan opruimen, of ze laten het staan, dat zou ook mooi zijn.''

Bekijk de nieuwste aflevering van Kale e Kokkie hieronder.