Huntumdreef/Meerkerkdreef wordt afgesloten: "Zolang ik thuis kan komen ben ik tevreden"

Nu het verkeer op de A9 Gaasperdammerweg door de nieuwe tunnel rijdt, wordt er gewerkt aan de Huntumdreef/Meerkerkdreef. Hiervoor wordt de weg afgesloten. AT5's Het Verkeer nam een kijkje bij de werkzaamheden.

Het werk aan de Huntumdreef is onderdeel van het project A9 Gaasperdammerweg. Het verkeer dat eerst op de oude A9 reed, gaat nu door de nieuwe tunnel. Tijd om het oude viaduct af te breken en de Huntumdreef/Meerkerkdreef opnieuw in te richten. "In de oude situatie ging de weg onder de A9 door. In de nieuwe situatie, met de tunnel, gaat hij eroverheen. Voor de werkzaamheden moeten we de Huntumdreef afsluiten", vertelt omgevingsmanager Marcel Hoogsteder.

Geluidsoverlast vooral aan begin en eind van het werk De werkzaamheden aan de Huntumdreef brengen geluidsoverlast met zich mee volgens Hoogsteder: "De geluidshinder zit met name in de begin- en eindperiode van deze werkzaamheden. In het begin zijn we bezig met het viaduct te slopen, dit duurt ongeveer drie weken. Daarna zijn we nog een week bezig om de damwanden uit te trillen. Aan het eind bouwen we de weg weer op."

Quote "Er zijn wat omleidingen, maar zolang ik gewoon thuis kan komen ben ik overal tevreden mee" voorbijganger

Een voorbijganger merkt op dat de afsluiting voor sommige automobilisten lastig kan zijn. "Een beetje overlast, omdat veel mensen de weg bij Huntumdreef kruisen. Dus als die wordt afgesloten dan gaat dat misschien voor enige moeite zorgen", legt een voorbijganger uit. Een ander vertelt dat hij niet zoveel last heeft van de afsluiting. "Er zijn wat omleidingen, maar zolang ik gewoon thuis kan komen ben ik overal tevreden mee. Ik merk er niet zo heel veel van", vertelt hij. De man voegt nog toe dat hij de veranderingen in de omgeving ook wel interessant vindt om te zien: "Het is steeds wel leuk als ik daar rijd dat ik dan zie van: Oh, dat is weer nieuw en dat is weer nieuw."

Huntumdreef/ Meerkerkdreef afgesloten De Huntumdreef/Meerkerkdreef is afgesloten van 26 april tot en met 14 juli. Voor autoverkeer gelden er omleidingsroutes via de Gooiseweg en de Muntbergweg.